Właśnie zakończył się finał Eurowizji dla dzieci. Polskę reprezentowała Olivia Wieczorek, którą możecie znać z programu "Mali Giganci". W finale konkursu muzycznego Polka zaprezentowała utwór „Nie zapomnij” Piotra Rubika i Dominika Grabowskiego po polsku i angielsku. Poszło jej znakomicie! Które zajęła miejsce?

Wyniki Eurowizji dla dzieci. Na którym miejscu Olivia Wieczorek?

Pierwsze miejsce w konkursie Eurowizji dla dzieci zajęła Gruzja, którą reprezentowała Mariam Mamadashvili z piosenką “Mzeo” (239 punktów). Drugie miejsce zajęła Armenia, która reprezentowały Anahit & Mary z piosenką “Tarber”.

Olivia Wieczorek zdobyła 60 punktów i zajęła 11 miejsce! Choć była jedną z faworytek, nie znalazła się w pierwszej trójce, ale i tak świetnie wypadła! Gratulujemy!

Oto występ zwyciężczyni Eurowizji dla dzieci:

Finał Eurowizji dla dzieci - Polskę reprezentuje Olivia Wieczorek

Finał konkursu muzycznego odbywał się na Malcie. Show prowadzili: Ben Camille i Valerie Vella. Występy młodych artystów w TVP1 komentował Artur Orzech. W walce o Grand Prix Eurowizji Junior 2016 wystartowało 17 państw, a wśród nich Polska. Nasz kraj wrócił do konkursu po 12 latach przerwy! Ostatni raz mieliśmy swojego reprezentanta w 2004 roku.

Wśród faworytów najczęściej wymieniało się m.in. Rosję, Bułgarię, Włochy, Macedonię i Polskę. W rankingu Dziennika Eurowizyjnego wygrała Rosja, na drugim miejscu znalazła się Bułgaria, a na trzecim Macedonia. W głosowaniu internautów Europrediction Oikotimes.com prowadziła Albania, druga była Polska, a na trzecim miejscu Włochy. W tym roku nie było głosowania widzów. O tym, kto wygrał, zdecydowały komisje - pierwsza dziecięca, druga składająca się z ekspertów. My trzymaliśmy kciuki za Olivię Wieczorek, która wypadła świetnie już podczas prób do konkursu.

Kim jest Olivia Wieczorek?

Olivia Wieczorek ma 13 lat. Naukę śpiewu zaczęła już jako dziecko. Gdy miała 5 lat wzięła udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek - to był jej pierwszy publiczny występ. Później zaczęła uczęszczać na indywidualne zajęcia wokalne do Domu Kultury w Jaraczewie. Wzięła udział w wielu muzycznych konkursach, dlatego na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Ma też duże doświadczenie telewizyjne, ponieważ w wieku 9 lat wystąpiła w "Must Be The Music", gdzie dotarła do półfinału, a następnie wzięła udział w show "Mali Giganci", w którym występowała w grupie Piotra Rubika.

ZOBACZ: Finał Eurowizji! Olivia Wieczorek po próbie jurorskiej! Polka coraz bliżej wygranej?

Tak wyglądał występ Olivii Wieczorek na Eurowizji:

Relacja z Eurowizji dla dzieci 2016:

Olivia Wieczorek i jej piosenka "Nie zapomnij":

Olivia Wieczorek podczas próby do konkursu

Polka świetnie spisała się na konkursie!

