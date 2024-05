Drugą część sopockiego festiwalu otworzyli Doda i Smolaty, którzy w duecie pojawili się na scenie i rozgrzali publiczność Opery Leśnej w Sopocie. Artyści otrzymali owacje na stojąco, a Doda niezmiennie już zachwyciła swoją sceniczną kreacją. Tym razem piosenkarka postawiła na błękit i długie kowbojki. Nie sposób pominąć fryzury, jaką Doda zaprezentowała na festiwalu. Widać, że krótkie włosy naprawdę przypadły jej do gustu...

Doda i Smolasty rozgrzali publiczność w Sopocie

Doda i Smolasty swoim duetem osiągnęli wielki sukces, a ich przebój "Nim zajdzie słońce" stał się absolutnym hitem. Artyści właśnie zaprezentowali kontynuację i zachwycili fanów teledyskiem do piosenki "Nie żałuję". Teraz publiczność sopocka i widzowie Polsatu mieli okazję po raz kolejny zobaczyć ten duet na scenie. Doda i Smolasty znów rozgrzali publiczność, a piosenkarka zachwyciła stylizacją.

Tym razem Doda wybrała ultra krótką kreację w błękitnym kolorze z gorsetową górą. Do tego kowbojki i tasiemka zawiązana wokół szyi. Wyszło ultra kobieco, a na uwagę zasługuje też fryzura Dody. Artystka po raz kolejny wybrała platynową perukę. Wygląda na to, że krótkie włosy wyjątkowo przypadły jej do gustu.

fot. AKPA

Z koeli Smolasty wybrał nonszalancki zestaw z koszulą z ornamentowym wzorem i białą bejsbolówkę. Trzeba przyznać, że ten duet na scenie to prawdziwy ogień. Zobaczcie zdjęcia!

Oglądaliście występ Dody i Smolastego?

