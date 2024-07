Wczoraj poinformowaliśmy was o wypadku Grażyny Błęckiej-Kolskiej. Aktorka znana z filmu "Kogel Mogel" kierowała pojazdem, który wpadł w poślizg i wylądował na polu. W tym tragicznym zdarzeniu zginęła córka gwiazdy, Zuzanna. Kobietom towarzyszyła także znana projektantka, Teresa Kopias, ale w jej przypadku skończyło się na złamaniu ręki. Przypomnijmy: Tylko u nas nowe fakty w sprawie wypadku Kolskiej

Śmierć jedynej córki to nie jedyna tragedia, która przytrafiła się aktorce w ostatnich latach. Wydawać by się mogło, że gwiazda jednej z najbardziej kultowych polskich komedii żyje jak w bajce - tak jednak nie było. Trzy lata temu rozpadło się jej małżeństwo z reżyserem Janem Jakubem Kolskim z którym była związana przez 25 lat. Wszystko przez liczne zdrady, których dopuszczał się jej już były mąż, odchodząc ostatecznie do matki swojej dziecka.

Uważam się za twardą zawodniczkę, bo znosiłam to, że mój mąż notorycznie się zakochiwał. (...) Kiedy po raz kolejny powiedział mi, że się zakochał, wstałam i upadłam, znów wstałam i znów się przewróciłam. Mój organizm nie wytrzymał. A potem pomyślałam: "Albo umrę, albo się rozwiodę". - mówiła w jednym z wywiadów.

Mamy nadzieję, że aktorce uda się pozbierać po tak dramatycznych wydarzeniach, choć z pewnością będzie to niezwykle trudne.

