Właśnie wystartowała 7. edycja programu "The Voice Kids". Już w pierwszym odcinku emocji nie brakowało, a to wszystko za sprawą fantastycznych uczestników. Jak wiadomo, w nowej odsłonie show pojawiła się również nowa jurorka - Natasza Urbańska, która zastąpiła w fotelu trenerskim Dawida Kwiatkowskiego. Co internauci sądzą o jej debiucie w roli jurorki muzycznego show dla najmłodszych? Widzowie nie ukrywają, że tęsknią za Dawidem Kwiatkowskim...

Fani o debiucie Nataszy Urbańskiej w roli jurorki "The Voice Kids"

Program "The Voice Kids" odkrył już miele muzycznych talentów, a teraz przed nami kolejne wielkie emocje związane z występami młodych uczestników. Już w pierwszym odcinku 7. edycji show pojawiła się 14-latka, która natychmiast odwróciła wszystkie fotele jurorów - mowa o Michell Siwak, która w spektakularny sposób zaśpiewała przebój Beyoncé „1+1”. Fani show już są pewni, że Michell zajdzie w programie bardzo daleko. Jednak oprócz występów uczestników, fani nie zapomnieli również o komentarzach nt. składu jurorskiego.

Jurorzy The Voice Kids fot. Jan Bogacz TVP

Jak wiadomo, Dawid Kwiatkowski zrezygnował z fotelu jurora tuż po finale 6. edycji show. Widzowie "The Voice Kids" nie ukrywają, że tęsknią za jego energią w programie.

Raczej bez Dawida to nie bedzie to samo

Szkoda, że Dawida nie ma

Ciszę się, ale jednak bez Dejwa to nie będzie to samo

Szkoda, że Dawid odszedł - piszą fani

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Oczywiście nie zabrakło też ocen nt. nowej jurorki show, Nataszy Urbańskiej. Pomimo iż fani tęsknią za jej poprzednikiem, to jednak uważają, że nowa gwiazda programu zaliczyła całkiem udany debiut.

Właśnie oglądam, ale tak szczerze myślałam, że z Nataszą będzie gorzej, ale nie jest tak, jak myślałam, bo jest fajnie, ale wiadomo, nikt nie zastąpi Dawida. On zawsze będzie w moim sercu i myślę, że nie tylko w moim

Natasza, jesteś kapitalna, świetna energia i świetna zabawa dla dzieci. Właściwa osoba na właściwym miejscu

Najlepsza !! Lecisz z nową energią @nataszaofficial - piszą fani

A Wy, jak oceniacie debiut Nataszy Urbańskiej w roli jurorki "The Voice Kids"? Też tęsknicie za Dawidem Kwiatkowskim?

