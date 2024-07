Robert Leszczyński miał wielu przyjaciół w branży, którzy nie mogą pogodzić się z jego odejściem. W ostatnim programie "Na językach" kilka minut programu poświęciła dziennikarzowi Agnieszka Szulim, która dwa lata temu gościła go w swoim show. Zobacz: Na Językach: Szulim wspomina Leszczyńskiego: Mam nadzieję, że...

Prokuratura miała jednak pewne wątpliwości, co do oficjalnej przyczyny śmierci, jaką miała być niewykryta cukrzyca. Z tego względu wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Jak podało radio RMF FM sekcja zwłok wykluczyła, aby doszło do urazu mechanicznego. Jednak na oficjalną przyczynę śmierci trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Wstępnie najprawdopodobniej jest to niewydolność wielonarządowa.

Jak zakończy się śledztwo?

