Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że spełniła swoje wielkie marzenie, a tak naprawdę to wszystko wydarzyło się dzięki jej mężowi. Maciej Pela z okazji urodzin podarował żonie wyjątkowy prezent. Internautki są pod wrażeniem odwagi aktorki i piszą wprost, że to, co zrobiła, zapamięta na całe życie.

Agnieszka Kaczorowska opublikowała wymowny post

Agnieszka Kaczorowska jest nie tylko tancerką i gwiazdą serialu "Klan", ale też mamą dwóch córek i szczęśliwą żoną. Razem z Maciejem Pelą po kolei spełniają swoje marzenia i realizują plan. Teraz okazuje się, że tancerz zdecydował się spełnić też marzenie swojej żony i kupił jej z okazji urodzin... skok ze spadochronem. Kaczorowska od dawna o tym marzyła, a teraz w końcu marzenie się spełniło. W relacji na Instastory aktorka podzieliła się emocjonującym nagraniem i opublikowała zdjęcie ze skoku.

Instagram @agakaczor

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że po takim dniu pełnym wrażeń nawet nie zaśnie:

Dziś nie zasnę… Dzięki @maciek.pela za wymarzony prezent urodzinowy. napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie

Internautki są pod wrażeniem odwagi Agnieszki Kaczorowskiej i przyznają, że nie spodziewały się po niej takiego marzenia:

Mega podziw! W życiu bym nie skoczyła. A tak poza tym Wszystkiego Naj z okazji urodzin!

O matko Gratuluje marzenia i odwagi

Przepieknie i tak ładnie wyszłaś. Cudowna pamiątka

Gratulacje i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

