Po zwycięstwie w ostatniej edycji "Top Model" kariera Osi Ugonoh nabrała rozpędu. Modelka zaliczyła już kilka ważnych okładek, a także pojawiła się na wybiegu najlepszych polskich projektantów. Na potrzeby nowych sesji potrafi się również bardzo poświęcić, co nie zawsze doceniane jest przez jej fanów.

Dziś grafik Osi jest bardzo napięty i nie ma za dużo czasu na życie prywatne. W rozmowie z "Pani" przyznała, że wygrane pieniądze pomagają jej się realizować w stolicy. Dzięki temu mogła się usamodzielnić i nie żyć na utrzymaniu rodziców. Ma też ambitne plany, aby wciąż utrzymywać się samodzielnie:

Nigdy nie miałam tylu sesji i pokazów, pojawiam się na okładkach różnych magazynów, a mój terminarz jest wypełniony co do minuty. Czuję się jednak szczęśliwa, bo wygrałam i mogę zacząć planować dalszą karierę. Nie kryję też, że najbardziej cieszą mnie pieniądze, które dostałam. W Warszawie mieszkam ponad miesiąc i muszę się tu usamodzielnić, a nie chcę korzystać, jak do tej pory, z pomocy rodziców. Uważam, że już czas aby zacząć utrzymywać się z własnej pracy. - mówi