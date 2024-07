Kamila Szczawińska najlepsze lata w modelingu ma już za sobą. Gwiazda ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów, także zagranicznych. Teraz skupia się zupełnie na innych rzeczach - prowadzi bloga, a już niedługo zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Przypomnijmy: Szczawińska zdradza wstrząsające kulisy kariery: Miałam skórę pod oczami pozrywaną do krwi

Kamila pojawiła się w ostatniej edycji Top Model jako ekspertka. Tam poznała dwie finalistki - Osi Ugonoh oraz Martę Sędzicką. Kilka miesięcy po zakończeniu show, oceniła, która z nich ma szanse na większą karierę za granicą. Szczawińska nie kryje sympatii do obu dziewczyn, jednak bliżej jest jej Osi, która ma bardzo miły charakter:

Wydaję mi się, że Osi, przy całej sympatii do obu dziewczyn. Bardzo się z nimi zżyłam, bardzo je polubiłam, mimo, że to była krótka przygoda. Osi ma w sobie coś niesamowitego, przyciągającego, we wzroku, w sposobie bycia, chodzenia. Dodatkowo uwielbiam jej charakter, ona jest taka pozytywna, cały czas uśmiechnięta. Będąc z nią cały czas, wygłupiamy się, śmiejemy. To jest taka osobowość, która przyciąga i powoduje, że ludzie są szczęśliwsi - mówi w rozmowie z tvn.pl