Wygraj zaproszenie na premierę filmu "Ciemniejsza strona Greya"! Do wygrania wyjazd dla dwóch osób na oficjalny pokaz filmu w Londynie. W ramach nagrody weźmiesz udział w uroczystym pokazie, a później zaprosimy Cię do ekskluzywnej restauracji na kolację. Gwarantujemy również nocleg w czterogwiazdkowym hotelu i nocleg na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa.

Co należy zrobić, aby wygrać zaproszenie na premierę "Ciemniejszej strony Grey'a"?

Aby wziąć udział w konkursie, napisz, co najbardziej podoba Ci się w serii o Christianie Greyu i uzasadnij, dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy zaprosić na premierę filmu. Odpowiedź wyślij na adres: grey.konkurs@burdamedia.pl. Praca nie może być dłuższa niż 500 znaków (ze spacjami). Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia, a laureata wyłonimy najpóźniej 2 lutego 2017 roku. Wyjazd odbędzie się w terminie 9-10 lutego. Regulamin konkursu na stronie: www.regulaminy.edipresse.pl.

UWAGA! Konkurs został już rozstrzygnięty. Laureatką konkursu jest Aleksandra Olszewska. Gratulujemy!

