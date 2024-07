Reklama

Rihanna pojawiła się ostatnio w ogrodniczkach Topshopu, z różową torebką Givenchy i młodszym bratem u boku. Gwiazda, która nie przejmuje się konwenansami i umiejętnie lansuje nowe trendy wystylizowała się tym razem odrobinę w stylu lat 80. Luźne spodnie, czarny top i wełniana czapka na głowie to look, w którym Rihanna czuje się po prostu dobrze. My jednak zwróciłyśmy szczególną uwagę na jej buty.

Wyśledziłyśmy w internecie, że jej cukierkowe szpilki pochodzą z kolekcji brytyjskiej designerki Sophii Webster. Buty te można kupić za ok. 2500 złotych za pośrednictwem popularnych sklepów internetowych, tj. Net-A-Porter, czy Neiman Marcus.