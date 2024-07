Agnieszka Cegielska, która jest pogodynką stacji TVN coraz częściej zwraca na siebie uwagę udanymi stylizacjami. Prezenterka pojawiła się ostatnio na gali Plebiscytu 3 x ONA w biało-czarnej stylizacji od Bohoboco.

Reklama

Więcej udanych stylizacji gwiazd znajdziecie tutaj:

Reklama

Celebrytka swój look uzupełniła przepięknym pierścieniem z wiosenno-letniej kolekcji marki Tous. Koszt tego ekstrawaganckiego cudeńka to ok. 1809 złotych. Piękny model pierścienia, który zakłada się na 2 palce pasuje dosłownie do wszystkiego. Jest na tyle szalonym, ale i niesamowicie eleganckim akcesorium. My się w nim zakochałyśmy, a wy? co o nim myślicie?