Ada Fijał pojawiła się na bankiecie serialu "To nie Koniec Świata" stacji Polsat w modnej kamizelce. Gwiazda, która uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych w naszym kraju ostatnio inwestuje w drogie designerskie dodatki. Niedawno na jednej z imprez pojawiła się z torebką Yves Saint Laurent, a teraz z nowiutką Chanel - Le Boy.

Ada Fijał wybrała model torebki Chanel - "Le Boy", który swoją premierę miał w 2012 roku. Koszt takiego pikowanego cudeńka to ok. 3700-3900 dolarów. Na złotówki kwota jest bardziej przytłaczająca, bo jest to ok. 11,000 złotych. Jak widać polskie celebrytki coraz częściej stawiają na ultra kosztowne akcesoria. Niektórym to się powodzi... :)