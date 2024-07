Ada Fijał to jedna z grona polskich celebrytek, które często łączą ubrania od projektantów z rzeczami z sieciówek. Na prezentacji jesienno-zimowej kolekcji H&M nie mogło być inaczej. Tego dnia aktorka pokazała się w letniej czarno-białej stylizacji z dodatkiem błyszczących akcentów.

Swój look ozdobiła złotym naszyjnikiem "BANG". Pochodzi on z najnowszej kolekcji H&M i kosztuje on 39,90zł. Jak wam się podoba wyrazista biżuteria w połączeniu z czarno-białą stylizacją?

