Minęło dokładnie siedem lat odkąd Angelina Jolie i Brad Pitt postanowili być razem. Przez cały ten okres spekulowano, kiedy para zdecyduje się na usankcjonowanie swojego związku. Jednak ani Brad, ani Angelina nie mieli ochoty na komentowanie swojego życia prywatnego i twierdzili, że kiedy będą gotowi podejmą odpowiednie decyzje. W końcu stało się - Brad poprosił ukochaną o rękę!

Reklama

- To prawda! Brad zdecydował się oświadczyć Angie. Wiadomość o tym bardzo ucieszyła ich dzieci - mówi menadżerka aktora Cynthia Pett-Dante.

Ich decyzja dziwi o tyle, że zawsze para negatywnie wypowiadała się o instytucji małżeństwa. Mimo to choć data ich ślubu nie jest jeszcze ustalona, to już cieszy się ojciec Angeliny aktor Jon Voight.

- Rozpiera mnie radość - wyznał Voight.

Nikogo nie powinno dziwić to, że pierścionek zaręczynowy Brad postanowił zaprojektować sam! W wykonaniu biżuterii pomógł aktorowi znany i ceniony designer Robert Procop. Praca nad pierścionkiem wysadzanym dużym diamentem trwała aż rok, a jego koszt to około 250 tysięcy dolarów! Aż strach pomyśleć ile potrwają przygotowania do ceremonii ślubnej

Zobacz także

Reklama