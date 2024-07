Wpadki gwiazd przed kamerą Party.pl potrafią rozbawić do łez! Czasem wywiad idzie gładko, a czasem... no cóż, dzieją się różne rzeczy. ;) Dzwoniące telefony, ucieczka sprzed kamery czy... próba uniknięcia niewygodnego pytania to norma w naszej pracy! Zobaczcie zakulisowe nagrania z gwiazdami!

W wideo urocze wpadki Małgosi Rozenek, Kasi Zielińskiej, Małgosi Sochy i innych gwiazd. Musicie zobaczyć ten filmik!

Małgorzacie Rozenek zadzwonił w trakcie wywiadu z Party.pl. Zdarza się. ;)

A Małgosia Socha... próbowała udać, że nie słyszy pytania o drugą ciążę. ;)