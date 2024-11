Tak Joanna Opozda zareagowała na pytanie o sprawę rozwodową. To nagranie mówi samo za siebie

Joanna Opozda i Antek Królikowski, mimo że rozstali się już dawno temu, to wciąż formalnie tworzą małżeństwo. Ich rozprawa rozwodowa ciągnie się już od miesięcy i wygląda na to, że w najbliższym czasie nic w tym temacie się nie zmieni. Mieliśmy okazję porozmawiać z aktorką, co zdradziła przed naszą kamerą?