Biurowe savoir-vivre, czyli kultura w miejscu pracy dotyczy zarówno zasad ogólnych, jak i przestrzegania wewnętrznych ustaleń dotyczących na przykład ubioru.

Nic tak dobrze nie wpływa na kształtowanie własnego pozytywnego wizerunku, jak znajomość dobrych manier i przestrzeganie zasad bon tonu. A w sytuacjach biznesowych jest to podwójnie ważne, gdyż oprócz siebie, pracownik reprezentuje również firmę.

Zasady ogólne savoir-vivre w biurze

Tak jak i w każdej codziennej sytuacji, tak i w życiu biurowym obowiązują podstawowe zasady przestrzegania dobrych manier. Punktualność jest szacunkiem dla czasu swojego i innych. Życzliwość w sytuacjach zawodowych na pewno nie zaszkodzi, a często pomoże i sprawi, że atmosfera współpracy będzie korzystna dla zespołu. Zbyt głośne rozmowy i podniesiony ton w biurze nie są wskazane – rozpraszają współpracowników i przeszkadzają im w zaangażowaniu się we własne obowiązki. Każdy z pracowników zobowiązany jest również do utrzymywania porządku w miejscu pracy, jak i oczywiście przestrzegania zasad higieny osobistej.

„Dzień dobry” a podanie ręki

Osoby, które witają się (słowem) jako pierwsze to te, które są niejako niżej w hierarchii – osoba młodsza pierwsza ukłoni się starszej, mężczyzna – kobiecie, a podwładny – przełożonemu.

Odwrotna zasada obowiązuje przy przywitaniu przez podanie ręki. Rękę pierwsza wyciągnie kobieta do mężczyzny, szef do swojego pracownika i osoba starsza do młodszej.

Propozycja przejścia na „ty”

Przy proponowaniu zwracania się do siebie po imieniu, obowiązują odwrotne zasady jak przy mówieniu „dzień dobry”. To znaczy pierwszy zaproponuje to szef podwładnemu, starszy pracownik temu młodszemu i kobieta wyjdzie z taką propozycją w relacji z mężczyzną.

Dress code

Każda organizacja ma prawo do ustalenia jaki rodzaj stroju jest właściwy w określonych sytuacjach. Także każde biuro może określić jak bardzo sformalizowany strój obowiązuje pracowników. Odmienne reguły mogą obowiązywać panie i panów, ale każda osoba powinna przestrzegać zasad dopasowanych do wymogów firmy.

Telefon, poczta elektroniczna, internet

Czas spędzony w biurze to czas pracy. Zatem jako narzędzia pracy powinny być wykorzystywane telefon, poczta elektroniczna czy internet. Informacje o działaniach online często zapisywane są na centralnych serwerach firmy, więc prywatne poczynania w sieci również nie ujdą uwadze przełożonych. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach można wykonać krótki, prywatny telefon, natomiast nie jest to czas na pogawędki.

W biznesie pracownicy, którzy znają obowiązujące reguły i przestrzegają zasad dobrych manier kształtują pozytywny wizerunek firmy.