Tylko Małgorzata Socha mogła tak podsumować Majkę Jeżowską po "TzG"

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk pożegnali się z "Tańcem z gwiazdami" w półfinale. Artystka była wielką inspiracją w programie dla wielu kobiet i chociaż nie zdobywała najwyższych not od jurorów, udało jej się dość do półfinału. Tam oceniać ją mogła także Małgorzata Socha, nie uwierzycie, co powiedziała o niej po odcinku.