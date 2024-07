Na wczorajszym pokazie marki Le Gia nie zabrakło gwiazd i ambitnych celebrytek. Wśród nich była Beata Pruska, dziewczyna Tomasza Puzona. Beata najwyraźniej poczuła sie już bardzo pewnie w show-biznesie, bo zaczęła się pokazywać również na salonach i to w dość prowokacyjnym wydaniu.

Niestety, ciężko uznać to za udany debiut. Stylizacja Pruskiej przywołuje skojarzenia z... pajęczyną. Poszarpana tunika odkrywająca kawałek imponującego biustu, ozdobne legginsy i odkryte buty to chyba za dużo jak na jeden raz. Trzeba jednak oddać Beacie, że w takim stroju nie pozostała niezauważona, a o to chyba jej chodzi. Problem jednak polega na tym, że wiele serwisów pomyliło ją z Patrycją Pająk, czy można to uznać za sukces?

Zobacz też Pruską i inne celebrytki na pokazie Le Gia: