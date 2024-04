Wiolka Walaszczyk to stand-up-erka, która nie boi się przeklinać na scenie i poruszać kontrowersyjnych tematów. Jej osobowość i dosadny humor doprowadził ją na sam szczyt, choć niewiele kobiet może się tym szczycić w tym zawodzie. Kim jest Wiolka Walaszczyk i jak trafiła do stand up'u? Zobaczcie sami!

Kim jest Wiolka Walaszczyk?

Wiele osób nagle zaczęło się zastanawiać kim jest Wiolka Walaszczyk. Wiolka Walaszczyk to stand-uperka oraz twórczyni skeczów komediowych. Artystka zawsze chciała zostać aktorką i aż rok przygotowywała się do Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie — chodząc na zajęcia z aktorstwa i śpiewu, ale ostatecznie przegapiła termin. Przez kilka lat stand up'erka improwizowała w grupie "W Gorącej Wodzie Kompani", ale gdy grupa ta się rozpadła, zaczęła występować solo. Dziś programy Wiolki takie jak "Hilarious Trio", "Życie od kuchni" czy "Pucz" cieszą się ogromną popularnością i sympatią widzów. Warto podkreślić, że stand up'erka jest jedną z niewielu kobiet w tym zawodzie, która ma inspiracje do rozbawiania ludzi, a przykłady czerpie ze swojego życia.

Inspiracją jest moje życie. Wszystko, co mówię na scenie, jest wzięte z mojego życia. Wiadomo, że czasem podkoloryzuję żart, ale jego sedno zawsze jest w 100 proc. prawdziwe. Nie wyobrażam sobie usiąść do stand-upu i pisać np. o filiżankach. Dla mnie stand-up powinien być osobisty, indywidualny, spersonalizowany — powiedziała Wiola Walaszczyk w rozmowie z trojmiasto.pl.

Wiolka Walaszczyk ma ponad 120 tysięcy obserwujących na Instagramie i Facebook'u, gdzie chętnie dzieli się urywkami ze swoich występów. Artystka zdobyła taką rozpoznawalnością, że jej fani pragną wiedzieć o niej coraz więcej. Walaszczyk została nawet zaproszona do Żurnalisty, któremu opowiedziała o swoim zawodzie i nie tylko. Teraz 32-latka została zaproszona na kanapę do Kuby Wojewódzkiego, co zachwyciło jej fanów.

Fani Wioli Walaszczyk już nie mogą się doczekać, jak zobaczą ją u Kuby Wojewódzki. Internauci nie mają wątpliwości, że to będzie wyjątkowe spotkanie ze sporą dawką śmiechu.

Wiolka i Kuba pod względem durnego humoru pasują do siebie

Jak to zobaczyłam, aż pod nosem powiedziałam w pociągu do telefonu ''wow, ale czad Wiolka u Kuby muszę obejrzeć '' a kiedyś sobie pomyślałam ciekawe, kiedy Wiolka u Kuby i nadszedł ten dzień super na pewno odcinek będzie petardą

Wiolixowy humor na antenie czekałam na to i obejrzę z wielką przyjemnością — piszą internauci.

