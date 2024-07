Na dzisiejszej prezentacji ramówki TVP2 pojawiła się również Olga Bołądź. Aktorka pojawiła się w dość dziwnej stylizacji. Miała na sobie modne w nadchodzącym sezonie dżinsowe dzwony i szlafrokową marynarkę zdobioną kwiatowym motywem. Niby wszystko jest zgodne z najnowszymi trendami, ale w tym wydaniu prezentuje się tanio, wręcz tandetnie.

Całości nie ratowała również fryzura. Rude włosy zupełnie nie pasują do karnacji gwiazdy, sprawiają, że wygląda bardzo blado, a sama fryzura dodaje jej lat! Mamy nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy, a Olga wróci do seksownych kobiecych stylizacji.

