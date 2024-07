Beyonce uchodzi za jedną z najbardziej perfekcyjnych gwiazd na świecie. Każdy jej występ to show na najwyższym światowym poziomie, a teledyski to małe arcydzieła. Wokalistka ma jednak pewną słabość. Jest bardzo przewrażliwiona na punkcie swojego wyglądu, dlatego też często retuszuje swoje zdjęcia przed wrzuceniem ich do sieci. Niestety, czasem jej się to nie udaje. Przypomnijmy: Beyonce nie może przestać retuszować swoich zdjęć. Te wpadki są rażące

Wpadki zdarzają jej się również podczas występów. Niedawno ona i jej mąż, Jay-Z byli gwiazdami wielkiego festiwalu Global Citizen Concert w Central Parku. Wokalistka dała się ponieść żywiołowej muzyce i podczas jednej z piosenek zaczęła seksownie poruszać się na scenie. Niestety, jej strój od Dolce & Gabbana tego nie wytrzymał. W pewnym momencie rozpięła jej się koronkowa bluzka i publiczność zobaczyła piersi artystki ukryte pod cielistym stanikiem. Po małej wpadce, Beyonce przez dalszą część koncertu mocno pilnowała, aby kreacja nie spłatała jej podobnego figla.

Z pewnością wielu życzyłoby sobie częstszych podobnych wpadek.

