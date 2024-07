Od kilku dni w polskich mediach dyskutuje się o Annie Wendzikowskiej, która podczas wywiadu z Sigourney Weaver przyznała, że nie wie, kim jest Jerzy Grotowski. Sytuacja przez dziennikarzy została uznana za wpadkę. Przypomnijmy: Korwin ma rady dla Wendzikowskiej: W sumie żal dziewczyny. Mogła się odgryźć...

Wiele osób ze środowiska jest oburzonych niewiedzą Anny, która ma na swoim koncie mnóstwo wywiadów ze światowej sławy gwiazdami. Ponadto - Wendzikowskiej wypomina się brak odpowiedniego wykształcenia. Niestety, statystyki w Google Trends, które udostępniła na swoim Facebooku siostra gwiazdy, Malwina Wędzikowska, mówią same za siebie. Kiedy cała "afera" wyszła na jaw, Polacy zaczęli masowo szukać informacji na temat tego, kim był Jerzy Grotowski. Świadczyć to może o jednym - niewielu internautów wiedziało o nim cokolwiek. "Wpadka" dziennikarki okazała się pobudką do zainteresowania się polską historią teatru.

Wnioski są chyba jasne.

