Edyta Górniak od dłuższego czasu pojawiała się jedynie w prostych włosach, albo delikatnie pofalowanych. W loczkach nie wiedzialiśmy jej już latami! A teraz powraca do słodkiego looku, jaki lubiła dawniej, choć teraz nosi je trochę bardziej stylowo.

Podczas ostatniego programu "The Voice of Poland" Edyta uczesana była w potargane fale. Do tego bardzo delikatny makijaż z lekko zaróżowionymi wargami. Efekt? Edyta wyglądała na dużo młodszą niż jest w rzeczywistości! Jak oceniacie ten styl? Jest ładnie, ale chyba jednak wolimy bardziej drapieżną wersję piosenkarki.

