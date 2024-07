Edyta Górniak często podąża za wielkimi trendami. Zawsze jednak nosi je w swoim stylu, czyli na luzie, ale i z seksapilem. Tym razem połączyła dwie wielkie tendencje na sezon jesień-zima 2013/14. Podczas ostatniego odcinka The Voice of Poland piosenkarka miła na sobie skórzaną spódnicę midi i modny sweterek z motywem tygrysa.

Skóra to teraz absolutny must have, a i wizerunki zwierząt są wyjątkowo "na czasie". Edyta dobrała do stylizacji klasyczne czółenka nude, które jeszcze bardziej wydłużyły i wysmukliły jej nogi. Podoba nam się też makijaż gwiazdy. Czerwona szminka w odcieniu zabarwionym oranżem wygląda nieziemsko! Brawo!