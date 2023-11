1 z 8

Już w niedzielę, 13 stycznia, odbędzie się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już do akcji przyłączyły się gwiazdy, które chcą wesprzeć fundację i przekazały rzeczy od serca. Na aukcje trafiły różne przedmioty, należące do znanych osobistości, ale nie tylko. Można bowiem wylicytować spotkanie z Robertem Lewandowskim czy dzień z Natalią Siwiec połączony z nauką makijażu. Zobaczcie galerię zdjęć i poznajcie najciekawsze aukcje gwiazd dla WOŚP. Niektóre ceny was zaskoczą!

