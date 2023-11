Imiona Marta Eliza widniały na wszystkich dokumentach, choć każdy do Wojciechowskiej zwracał się oczywiście Martyna. Dziennikarka po latach w końcu uregulowała niejasności. Wiadomością pochwaliła się na Instagramie.

Do tej pory to Marta Eliza podróżowała na krańce świata, od teraz będzie oryginalna Martyna! Zamieniłam "opiekunkę ogniska domowego" (znaczenie imienia Marta z języka aramejskiego) na „wojowniczkę” (imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny). To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! - napisała Martyna.