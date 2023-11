Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w Dubaju

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski postanowili przywitać nowy rok w Dubaju! Para wybrała się tam już drugi raz - pierwszy raz w 2016 roku, gdy trenerka była w piątym miesiącu ciąży. Teraz Klara była już z nimi i przed wieczorną imprezą wraz z rodzicami spacerowała po plaży. Ania i Robert mają za sobą pracowity, ale i bardzo przełomowy rok. Zwłaszcza Ania zrealizowała wiele nowych projektów - otworzyła swój klub oraz bistro Healthy Store. W 2019 roku planu otworzyć aż sześć nowych restauracji!

Ania postanowiła podsumować ten rok w swoim wpisie na Instagramie:

Już zaraz nadejdzie wyczekiwany NOWY ROK 2019????

A rok 2018 był dla mnie DOBRYM i pracowitym rokiem♥️. Nasza córeczka Klara skończyła roczek, ten pierwszy gdzie wszystko jest nowe. Mam nadzieję, że ten następny przyniesie kolejne piękne historie i doświadczenia.

Mam cudownego i kochanego męża, który zawsze jest przy nas♥️. Zawodowo też wydarzyło się dużo nowego i dobrego ✨???? Ale to co najważniejsze to RODZINA, ZDROWIE i MIŁOŚĆ i za to dziękuję 2018, i proszę o kolejne takie dobre lata.

Bo wiecie co? Życie tak szybko ucieka, nie powtórzymy żadnego dnia.

Dlatego bądźmy MILI, ŻYCZLIWI, DOBRZY, WSPIERAJMY się I SZANUJMY, INSPIRUJMY i więcej UŚMIECHAJMY. Śmiech to zdrowie i tego wszystkiego ŻYCZĘ Wam na nadchodzący 2019 rok.