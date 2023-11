Ania Lewandowska rozpoczęła od żartu:

Skąd wiedzieliście, że 9 jest ulubioną cyfrą Roberta? - śmiała się. (9 to numer koszulki z jaką gra Lewandowski). Robert żałuje, że nie może być z nami, jest w Katarze na obozie. Jest to ogromny zaszczyt, że w takim gronie znów się znajduje. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli wysokie wyniki, trzymamy kciuki za siatkarzy, to bliska sercu dziedzina Roberta. Sport daje wiele możliwości, doskonalenia się, ciągłego podwyższania poprzeczki, mam nadzieję, że w 2019 roku Robert ją podniesie - mówiła Anna.