Barbara Kurdej-Szatan jest gwiazdą nie tylko serialu "M jak miłość". Jej życie zawodowe rozkwita, a jako osoba znana, ma mnóstwo obserwatorów na Instagramie i Facebooku, a co się z tym wiąże jest narażona na ataki hakerskie. Okazuje się, że aktorka postanowiła walczyć z hakerami atakującymi jej konto tak samo, jak robi to z hejterami na swoim profilu! Zobaczcie, co zrobiła Basia Kurdej...

Barbara Kurdej-Szatan - atak hakera

Aktorka otwarcie napisała na Instagramie, że jej konto jest ciągle atakowane przez hakera, który próbuje je przejąć. Gwiazda nie przebierając w słowach napisała:

Tyyyy bałwanie !!!!! ( nie obrażając tego pięknego bałwana na zdjęciu ) Jeśli JESZCZE RAZ !!! będziesz próbował włamać się na moją pocztę i mojego Facebooka, ze swojego Windowsa 7 z przeglądarki Chrome, w sieci Plus ( mam również Twój IP ) - to sprawa pójdzie w odpowiednie ręce !!!!!! Mam już dość !!!!! - napisała aktorka na Instagramie.

Kurdej-Szatan jest znana z ostrych reakcji na hejt, a teraz pokazała, że każde naruszenie prywatności spotka się z natychmiastową reakcją z jej strony. Fani aktorki okazali wsparcie. Część z nich uważa, że powinna to zgłosić na policję.

Powinnaś to już zgłosić a nie odpuszczać Ludzie nie mają już innych zajęć tylko włamywać się na konto gwiazd!?! Takich ludzi powinno odrazu zgłaszać na policję żeby spotkała ich odpowiednią kara

Inni ironizują, nawiązując do znanej kampanii:

Czy gdyby był w play też byłaby Pani tak samo wściekła?

Uważacie, że aktorka dobrze zareagowała na próbę przejęcia konta na profilu społecznościowym?

Basia Kurdej Szatan i Rafał Szatan

