Kasia Tusk wyjątkowo dobrze chroni swoją prywatność. Choć na swoim blogu i Instagramie pokazuje mnóstwo prywatnych zdjęć, to jednak do tej pory nie potwierdziła kiedy wyszła za mąż za Stanisława Cudnego, swojego wieloletniego partnera. Od lat plotkowano o ślubie pary, ale nigdy jeszcze na jaw nie wyszły żadne zdjęcia z tego wydarzenia. Do teraz! Kasia Tusk właśnie postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i oddała na licytację swoją suknę ślubną sprzed... 5 lat!

