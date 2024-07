Pół roku temu aktorka Grażyna Wolszczak zakupiła mieszkanie. Po kilku miesiącach urządzania, w końcu w nim zamieszkała. Jak przyznaje - nie było łatwo. Aktorka przyznaje co prawda, że jest bardzo zadowolona, ale...

Reklama

- I wykończona tym wszystkim, co się działo. Remont i urządzanie mieszkania to są duże emocje. Cały czas coś się dzieje. To jest wojna po prostu - wyznała w rozmowie z magazynem "Świat & Ludzie".

Wolszczak dodała, że apartament urządziła w nowoczesnym stylu, a jednym z jego atrakcji jest różowa kanapa. Oryginalnie!

Reklama

(ac)