Wojtek Ezzat powalczy o wyjazd na Eurowizję! Okazuje się, że uczestnik programu "X- Factor" zgłosił swoją piosenkę do polskich preselekcji. Jak dowiadujemy się ze strony dziennik-eurowizyjny.blog.pl artysta będzie walczył o wygraną z utworem "Rozmowa". To już kolejne nazwisko na liście artystów, którzy wyrazili chęć reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie muzycznym.

Wojtek Ezzat ma szansę wygrać polskie preselekcje przed Eurowizją?

Zaledwie wczoraj poinformowaliśmy Was o tym, że piosenkę na Eurowizję przygotowuje Iwona Węgrowska. Artystka w rozmowie z jednym z portali przyznała wówczas, że będzie walczyć o "godne reprezentowanie Polski". Teraz okazuje się, że na liście potencjalnych kandydatów do wyjazdu na muzyczny konkurs, pojawiło się nazwisko byłego uczestnika programu "X-Factor". Swoje zgłoszenie do TVP wysłała również Bianka Jackowska, córka Marka Jackowskiego - podaje dziennik-eurowizyjny.blog.pl.

Wiadomo również, kto z pewnością nie zamierza walczyć o wyjazd na Eurowizję. Okazuje się, że tą osobą jest zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland".

Zanim zacznę odkrywać muzyczne karty w Europie – chciałbym najpierw odkryć je w Polsce - w rozmowie z Dziennikiem Eurowizyjnym przyznał Mateusz Grędziński.

Posłuchajcie piosenki "Rozmowa". Myślicie, że Wojtek Ezzat ma szansę powtórzyć sukces swojego kolegi z programu "X-Factor" Michała Szpaka?

Wojtek Ezzat i jego piosenka "Rozmowa".

Podoba Wam się piosenka byłego uczestnika programu "X-Factor"?

Na Eurowizję na pewno nie jedzie Mateusz Grędziński.