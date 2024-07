Nowy rok za pasem, więc w kioskach pojawiły się już styczniowe numery niektórych miesięczników. Wśród nich nie da się nie zauważyć wyretuszowanej do przesady Maryli Rodowicz na okładce "Sukcesu" i... Beaty Kozidrak, która uśmiecha się do nas ze zdjęcia ilustrującego "Pani". Przyglądając się obu okładkom zastanawiamy się jak daleko grafików może ponieść wyobraźnia. Niestety, ale w tych przypadkach nie jest to praca wykonana na plus, bo zarówno Maryla, jak i Beata, wyglądają jak swoje młodsze siostry.



Zastanawiamy się, którą bardziej odmłodzono i wylaszczono. Rodowicz czy Kozidrak? Chyba, mimo wszystko, w przypadku liderki zespołu Bajm zachowano trochę zdrowego rozsądku.

Reklama

chimera