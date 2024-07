Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się doniesienia o romansie Moniki Richardson ze Zbigniewem Zamachowskim. W kolorowej prasie coraz częściej możemy znaleźć informacje o łączącym ich uczuciu i wspólnych planach na przyszłość. Niestety, prezenterka i aktor nie chcą komentować swojego życia prywatnego, dlatego wciąż nie wiemy ile prawdy jest w tych rewelacjach. Nie wyklucza to jednak tego, że pojawiają się komentatorzy związku Richardson i Zamachowskiego.

Wśród nich znalazł się Kuba Wojewódzki, który postanowił skomentować zaistniałą sytuację i przy okazji... pojechał po prezenterce.

- Czyżby na naszych oczach rozkwitał jeden z największych romansów roku? Monika Richardson spotyka się ze Zbigniewem Zamachowskim. Mnie to nie dziwi. Para idealnie do siebie pasuje. On jest zdolny, sympatyczny, spontaniczny, uniwersalny, otwarty i lubiany przez ludzi. A ona jest jego odwrotnością- napisał w "Polityce".

Śmieszą was jeszcze komentarze Wojewódzkiego?

