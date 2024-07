Jakiś czas temu, menedżer Katarzyny Skrzyneckiej zdradził w jednym z tabloidów, że porodówki wręcz biją się o to, żeby gwiazda urodziła swoje pierwsze dziecko właśnie u nich! Informacje o walczących ze sobą szpitalach najwyraźniej rozbawiły Kubę Wojewódzkiego, który postanowił skomentować najnowsze rewelacje.

- Ta wiadomość wstrząsnęła wszystkimi. Wydało się, że istnieje gdzieś front walki, o którym nie mieliśmy pojęcia. Porodówki walczą o Katarzynę Skrzynecką. Taką informację podał menedżer gwiazdy. Gratulacje. Ustawka anestezjologów odbędzie się w weekend- napisał w „Polityce” Wojewódzki.

Wygląda więc na to, że Wojewódzki nie zamierza odpuszczać ciężarnej artystce. A może warto przestać opowiadać o ciąży i przygotowaniach do porodu, żeby później zaoszczędzić sobie takich komentarzy?

