Wojciech Modest Amaro w programie Hell''s Kitchen budzi strach i szacunek wśród uczestników. Jednak bez wątpienia jest dobrym restauratorem, o czym świadczy fakt, że jego restauracja jako jedyna w Polsce posiada gwiazdkę Michelin. To jednak nie koniec sukcesów.

Teraz szef kuchni marzy o własnym programie kulinarnym, do którego już podobno napisał scenariusz. Ma nadzieję, że jego plan się powiedzie i będzie mógł się wykazać na antenie telewizyjnej. Jak na razie nie chce zdradzać, na czym będzie polegała formuła, ponieważ boi się, że ktoś ten pomysł opatentuje jako pierwszy. Tymczasem przed naszą kamerą Modest Amaro zaapelował do Niny Terentiew, która miejmy nadzieję wysłucha jego słów:

Mam taki pomysł od wielu lat. Jest praktycznie napisany prawie cały scenariusz od A-Z. Nie mogę go oczywiście zdradzić, żeby ktoś go zaraz nie skopiował albo nie podwędził mojego pomysłu, ale mam taki pomysł, który pokazuje Polskę kulturowo w szerszej perspektywie. Myślę, że już pora wyjść z własnego podwórka i takie sukcesy, które do tej pory osiągnęliśmy możemy zabrać za granicę i okazuje się, że tam te sukcesy, w które my czasami nie wierzymy są duże. Chciałbym taki program zrobić, który wychodzi poza Polskę, ale który mówi o Polsce i polskich kulinariach. Do Pani Niny jak tylko mogę się uśmiechnąć. Jest pomysł na fajny program, chętnie go zrobię.