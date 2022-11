Nina Terentiew na antenie TVP po 15 latach. Pozowała z Joanną Kurską, upomniała Kammela 

Paulina Sykut-Jeżyna na ekranach telewizorów obecna jest jest od ponad 13 lat! Słynna prezenterka i dziennikarka, która swoją przygodę rozpoczęła od występu w programie "Idol", z roku na rok zyskiwała coraz większą rozpoznawalność i sympatię widzów. Czy mimo, że świetnie odnalazła się w roli pogodynki, a także prowadzącej wielu programów jak "Must Be the Music. Tylko muzyka", czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", jej telewizyjna kariera dobiegnie końca? Jak donosi Pudelek, w telewizji Polsat mają szykować się spore zmiany, a dobrze znani prowadzący, mają zostać wymienieni na młodsze pokolenie gwiazd. Paulina Sykut-Jeżyna odejdzie z Polsatu? W stacji mają pojawić się nowi prowadzący Karolina Gilon i Rafał Maserak - to ta dwójka, jak donosi Pudelek powołując się na swojego informatora, ma zastąpić starą gwardię w telewizji Polsat. Na jakie zmiany powinni przygotować się widzowie? Terentiew chce odmienić wizerunek stacji i przed telewizory przyciągnąć widzów nie tylko z małych miejscowości i wsi, ale i z dużych miast. Dlatego stawia na młode pokolenie gwiazd i odsuwa powoli starą gwardię. Przez "młode pokolenie" dyrektor programowa Polsatu rozumie... Karolinę Gilon i Rafała Maseraka - mówiła w rozmowie z portalem osoba z otoczenia Niny Terentiew, dyrektor programowej Polsatu. Jak dodaje portal, pod nazwą "stara gwardia" mają kryć się takie nazwiska jak Agnieszka Hyży i Maciej Dowbor. Co jednak z Pauliną Sykut-Jeżyną? Wszystko wskazuje na to, że fani dziennikarki mogą spać spokojnie. Okazuje się, że prowadząca hitowych programów jest nie tylko ulubienicą widzów, ale i samej Niny Terentiew! Główną ulubienicą Niny Terentiew w dalszym ciągu pozostaje...