"Kuchenne rewolucje" znikną z TVN, a Magda Gessler przejdzie do konkurencyjnej stacji? Takie pytania z pewnością zadaje dziś wiele osób. Po tym, jak Edward Miszczak pożegnał się z TVN i według medialnych plotek ma przejść do Polsatu, Magda Gessler będzie kolejną gwiazdą, która zrobi ten sam ruch? Zaskakujące doniesienia "Super Expressu"! Magda Gessler zostanie nową gwiazdą Polsatu? Magda Gessler już od kilku lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Widzowie pokochali restauratorkę, która prowadzi wielki hit stacji "Kuchenne rewolucje". Jeszcze kilka miesięcy temu temu chyba nikt nie wyobrażał sobie, żeby Magda Gessler mogła zniknąć z TVN - dziś jednak fani gwiazdy z pewnością coraz częściej zastanawiają się, czy wkrótce nie dojdzie do transferu Magdy Gessler do Polsatu! Jakiś czas temu okazało się, że dyrektor programowy po wielu latach odchodzi z TVN- od razu pojawiły się plotki, że Edward Miszczak przechodzi do Polsatu. Czy razem z Miszczakiem do konkurencji przejdzie również Magda Gessler? Magda wiele zawdzięcza Edwardowi. To on zrobił z niej gwiazdę. Dla Magdy nie ważna jest stacja. Wie, że i w Polsacie będzie numerem 1- zdradza źródło "Super Expressu". Zobacz także: Tadeusz Müller wziął ślub! Syn Magdy Gessler i jego ukochana zdecydowali się na nietypową uroczystość Dziennik informuje również, że skontaktował się z Magdą Gessler, jednak restauratorka wypoczywa obecnie na wakacjach i nie chciała w tej chwili odpowiadać na pytania mediów. Warto przypomnieć, że zaledwie wczoraj poinformowaliśmy, że z TVN odchodzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Według naszych informacji Małgorzata Rozenek najprawdopodobniej weźmie udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Podobnie jak Jacek Jelonek, gwiazdor show "Prince Charming" czy......