Magazyn "Playboy" słynie z tego, że rozbiera najseksowniejsze gwiazdy na całym świecie. Dzięki tej złotej zasadzie regularnie możemy podziwiać piękne ciała sławnych Polek w zmysłowych erotycznych ujęciach. W maju na okładce swoje ciało eksponowała Marta Wierzbicka (zobacz), której sesja wywołała spore zamieszanie w show-biznesie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyć się będzie zapewne czerwcowy numer pisma dla mężczyzn, bowiem na bohaterką wydania została Dominika Zasiewska, czyli Wodzianka.

Ulubienica Kuby Wojewódzkiego zapozowała w basenie. Rozebrana do naga spogląda zalotnie i eksponuje swoje jędrne pośladki, podobnie jak kilka numerów temu Ola Szwed (zobacz). W taki sposób zaprasza nas do zobaczenia całej sesji zdjęciowej, która z pewnością rozgrzeje niejednego twardziela. Co ciekawe, za zdjęcia w tym numerze odpowiada sam "król TVN-u"... Wojewódzki.

