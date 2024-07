W sezonie wiosennym modne będą włosy z przedziałkiem po środku, z boku, te nieregularne i te czesane „co do włoska”, a nawet te z bardziej finezyjnym jak ten na mediolańskim pokazie Etro, gdzie modelki miały na głowach fryzury z przedziałkiem w kształcie łuku lub trójkąta.

To świetna wiadomość, dla tych które na co dzień robią sobie przedziałek. Teraz mają większe pole do popisu. Nie każda zdaje sobie sprawę z tego, że taka mała rzecz może zmienić całkowicie wyraz twarzy lub całej stylizacji.

Dlatego zapraszamy przed lustro i do dzieła. Sprawdźcie, z którym wam najbardziej do twarzy.

