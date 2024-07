Po sześciu latach od wydania ostatniego długogrającego albumu "Lost and Found", Will Smith postanowił wrócić na rynek muzyczny. W sukcesie ma mu pomóc Jazzy Jeff, z którym Smith współpracował ponad dwadzieścia lat temu.



- Will nie ma żadnego gotowego pomysłu czy planu, po prostu weszliśmy do studia i zobaczymy, z czym wyjdziemy. Mam nadzieję, że uda się nam powrócić do tego, jak było kiedyś. Wystarczyły dwie osoby - ja i on, żadnej ekipy, żadnych kamer rejestrujących wszystko, tylko my dwaj - - wyjaśnił Jazzy Jeff w rozmowie z "New York Magazine".



Czekacie na nowy album Will'a?



chimera



Reklama