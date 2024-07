Instagram Grycanek prawie codziennie zalewa fala nowych zdjęć - a to z rajskich wakacji, a to nowych, bardzo drogich stylizacji. Za każdym jednak razem celebrytki starają się wypaść co najmniej tak dobrze, jak Kardashianki. Przypomnijmy: Wiktora Grycan oszalała? Wulgarna stylizacja 19-letniej córki milionerów podbija internet

Reklama

To, co robi jednak Wiktoria, 19-letnia córka bizneswomen, zaczyna przekraczać wszelkie granice. Dziś na Instagramie gwiazdki pojawiło się kilka zdjęć w bardzo obcisłych kombinezonie, z cielistą wstawką na piersiach. W połączeniu w wyeksponowaną pupą w białych spodniach całość prezentowała się niestety wulgarnie. W takim przypadku nie pomagają nawet światowe, bardzo drogie marki. Mamy nadzieję, żę Grycanka się opamięta.

Podoba Wam się to?

Zobacz: Marta Grycan ma szansę na międzynarodową karierę!

Zobacz także

Reklama

Wiktoria Grycan na Instagramie: