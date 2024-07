1 z 18

Internet zrobił wielką krzywdę Grycankom. Trochę dla żartów porównywano je do Kardashianek, przez co z każdą kolejną publikacją Marta i jej córka Wiktoria starały się coraz bardziej upodabniać do najsławniejszej rodziny na świecie. Polskie milionerki pokazały już wszystko, a przynajmniej tak nam się wydawało. Były drogie ubrania (czasami imitacje), wyszczuplające sukienki i makijaże inspirowane stylem zachodnich celebrytek. To jednak nie koniec.

19-letnia Wiktoria Grycan dodała dzisiaj po północy kilka zdjęć w dość wulgarnej stylizacji. Modelka plus size pozuje w bardzo obcisłym topie więcej odkrywającym, niż zakrywającym. Grycanka Junior pokazała swoje piersi i brzuch, a sam widok raczej ciężko uznać za smaczny.

Boimy się pomyśleć, co dalej...

