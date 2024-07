Madonna rozpoczyna teledysk do swojej najnowszej piosenki „Give me all your luvin” w klasycznym trenczu i ciemnych okularach Burberry. (W przebitkach można zobaczyć również Nicki Minaj w czarnych prostych włosach i raperkę M.I.A. w strojach cheerleaderek zaprojektowanych przez Jeremiego Scotta dla adidasa).

Następnie widzimy królową w czarnej skórzanej kurtce zaprojektowanej przez Bebe i w krótkich spodenkach od Kiki de Montparnasse.

Kolejny look Madonny, to bawełniana króciutka bluzka z długim rękawem Normy Kamali z widocznym biustonoszem w panterkę oraz modnym naszyjnikiem z dużym krzyżem.

Następnie widzimy gwiazdę i jej powrót do stylizacji na „Material Girl” z lat 80. Jej biała koronkowa sukienka to kreacja duetu Dolce & Gabbana. A piękne szpilki ze skóry krokodyla zaprojektowane zostały przez Sergio Rossiego. (Nicki Minaj i M.I.A. ubrane zostały również w sukienki D&G)

Widać, że nie tylko Lady Gaga stawia na markowe ciuchy w swoich klipach. W końcu teledyski to nowe modowe wybiegi.

