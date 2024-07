Gwiazdy chcą wyglądać jak najlepiej i wciąż prześcigają się w stylizacjach. Jednak czasami wychodzi na jaw ich brak oryginalności i pomysłu na siebie. Jeśli coś jest trendy wszystkie podążają tym nurtem do momentu aż okazuje się, że ich stylizacja jest zwyczajną kopią.

W tym przypadku nie chodzi tu o model sukienki pochodzącej z jednej kolekcji. Bo te nie są zarezerwowane dla jednej celebrytki. Jednak niemal identyczna stylizacja składająca się aż z trzech różnych elementów to już całkiem inna sprawa.

Marta Żmuda-Trzebiatowska pojawiła się na jednej z imprez w długiej spódnicy, t-shircie projektu Bohoboco oraz skórzanej kurtce. Wczoraj na konferencji prasowej „You Can Dance” Kinga Rusin pojawiła się w tym samym komplecie.

Czyżby ich stylistki nie śledziły tego co się dzieje na czerwonych dywanach? Według nas obydwie panie wyglądają ciekawie, ale ostateczna decyzja należy do was!