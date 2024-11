Chociaż z początku nie cieszyli się zbytnią aprobatą fanów, dziś internauci zgodnie im kibicują. Paulina i Kuba Rzeźniczakowie chętnie więc dzielą się swoją codziennością, szczególnie odkąd przenieśli się do Warszawy. Już za niespełna trzy miesiące ich córeczka będzie świętować swoje pierwsze urodzinki, ale zanim to, rodzinka napotkała inny powód do celebracji. "Ten dzień" - przekazała Paulina.

Reklama

Nie mogę uwierzyć, że to już! Wielka radość w domu Rzeźniczaków

Jakub Rzeźniczak oświadczył się Paulinie po zaledwie kilku miesiącach znajomości, a ślub wzięli już chwilę później. Odbiło się to wówczas sporym echem i wywołało szereg skrajnych emocji, a to dlatego, że ceremonia odbyła się krótko po śmierci synka piłkarza. Co poniektórzy też, zwracając uwagę na burzliwą przeszłość Kuby, nie wierzyli w jego szczere intencje i próbowali ostrzec Paulinę. Oni jednak na każdym kroku udowadniali, że połączyła ich prawdziwa miłość.

Gdy kilka miesięcy później poinformowali, że spodziewają się dziecka, negatywne emocje wśród odbiorców sięgnęły zenitu i zdawało się, że para nie ma co liczyć na sympatię ze strony internautów. Wszystko zmieniło się, gdy mała Antosia przyszła na świat, a obserwatorzy zaczęli dostrzegać, jak Jakub Rzeźniczak bardzo stara się, by być najlepszym ojcem i mężem. Nagle ich nastawienie uległo diametralnej zmianie i od tamtej pory trzymają kciuki za rodzinkę Rzeźniczaków. Ostatnio też poruszyły ich słowa Kuby, który wspomniał o stracie dziecka. Teraz na szczęście para oraz ich fani mają powód do świętowania.

Z samego rana, 28 listopada, Paulina podzieliła się na InstaStory imponującym bukietem czerwonych róż, pisząc krótko, ale wymownie:

Ten dzień

Dała w ten sposób znać, że dziś wybiła im druga rocznica ślubu, który przed dwoma laty odbył się w słonecznym Miami na plaży! Chociaż Kuba ma obecnie sporo pracy, związanej z przygotowaniem do kolejnej walki na gali MMA, nie zapomniał o obdarowaniu ukochanej przepięknym bukietem kwiatów. Jak możemy się domyślać, to jeszcze nie wszystko i w kolejnej części dnia małżonkowie podzielą się zapewne refleksją na temat tak szczególnego święta, jak to zrobili w ubiegłym roku.

Co ciekawe, w ostatnich dniach Paulina i Kuba relacjonowali wizytę w salonie sukien ślubnych oraz garniturów. Raptem wczoraj sportowiec chwalił się zakupem eleganckiego odzienia, zapowiadając, że szykuje się specjalna okazja. Wśród internautów pojawiły się spekulacje, że może para zamierza odnowić przysięgę lub zdecydowali się na ślub kościelny. Zakochani pozostawili jednak liczne pytania bez odpowiedzi, zasiewając ziarno tajemnicy.

Z okazji drugiej rocznicy ślubu życzymy Paulinie i Kubie wszystkiego najlepszego i nie możemy doczekać się kolejnych kadrów ze świętowania!

Reklama

Zobacz także: Krzysztof Ibisz przywitał na świecie córkę. Te kadry chwytają za serce

Instagram@paulina_rzezniczak