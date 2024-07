Czasy kiedy Iwona Węgrowska kojarzyła się z "hiciorami" to już raczej przeszłość. Gwiazdka wolała skupić się na swoim wyglądzie i wyjazdach w poszukiwaniu miłości za granicą (zobacz: "Dostałam wynagrodzenie w Euro"). Ostatecznie spełniło się jej pragnienie posiadania drugiej połówki i na początku roku oznajmiła, że wyszła za mąż w Las Vegas. Wyjazd do Ameryki okazał się przełomowy także dla jej twórczości. To właśnie w USA nagrała nowy singiel.

Reklama

Dzisiaj na Facebooku Iwona wrzuciła długo zapowiadaną piosenkę. Utwór "Las Vegas" jest zapowiedzią jej nowej płyty, nad którą Węgrowska pracuje na trzech kontynentach - w Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Azji.

"Las Vegas" Iwona dedykuje mężowi i fanom. Na początek możemy posłuchać wersji lirycznej, co oznacza, że w planach są kolejne. Cieszycie się?

Zobacz: Węgrowska łapie się za krocze... Przesadziła?

Zobacz także

Reklama

Tak Iwona pracowała nad singlem "Las Vegas":