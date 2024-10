Liam Payne, były członek kultowego zespołu One Direction, zmarł w wieku 31 lat po upadku z balkonu hotelowego w Buenos Aires. Tragiczne wydarzenie miało miejsce podczas jego pobytu w Argentynie, gdzie wspierał swojego byłego kolegę z zespołu, Nialla Horana, który grał koncert w mieście. Według lokalnych źródeł, Payne przebywał w hotelu z partnerką Kate Cassidy, jednak kilka dni przed wypadkiem Cassidy opuściła kraj, pozostawiając Liama samego. Teraz wiadomo już, co z pogrzebem artysty. Niestety, nie wszystko pójdzie po myśli jego bliskich...

Kiedy pogrzeb Liama Payne'a? Śledczy stawiają warunek

Ostatnie dni przynoszą coraz to nowe informacje nt. okoliczności tragicznej śmierci Liama Payne'a - policja bada wątki osób obecnych w hotelu w Buenos Aires, w którym doszło do dramatu. Przekazano także dokładne wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a. Teraz wiadomo, co z pogrzebem muzyka.

Jak podają media, pogrzeb Liama Payne'a ma się odbyć w najbliższych tygodniach, a więc już w listopadzie. Dlaczego? Jak przekazali śledczy, ciało zmarłego będzie poddane szczegółowym badaniom toksykologicznym, co może potrwać od 10 do 15 dni. Jak podaje "Daily Mirror", po tym czasie ciało zostanie przekazane rodzinie zmarłego i przetransportowane do Wielkiej Brytanii.

Wspieramy rodzinę Liama Payne’a i jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami - przekazali przedstawiciele ambasady brytyjskiej w Argentynie dla ''Clarin''.

Reakcja rodziny na śmierć Liama Payne'a

Rodzina Liama Payne'a wydała krótkie oświadczenie, w którym wyraziła swój smutek i poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. "Jesteśmy zrozpaczeni. Liam zawsze pozostanie w naszych sercach jako dobry, dowcipny i odważny człowiek" – czytamy w oświadczeniu. Na miejscu jego rodzinnego domu w Wolverhampton pojawiły się kwiaty, a sąsiedzi opisali rodzinę jako zdruzgotaną tragedią.

Do zdarzenia doszło po wezwaniu policji, która otrzymała zgłoszenie o agresywnym zachowaniu w hotelu. Liam Payne, jak podają media, mógł znajdować się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Mimo szybkiej reakcji służb, obrażenia, jakie poniósł w wyniku upadku, okazały się śmiertelne.

Śmierć Liama Payne'a jest ogromną stratą dla świata muzyki, a jego dziedzictwo z pewnością pozostanie w sercach milionów fanów na całym świecie. Śledzicie tę sprawę?

