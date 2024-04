Karol "Friz" Wiśniewski i jego narzeczona Weronika Sowa "Wersow" to jedna z najpopularniejszych par w polskim show biznesie. Zakochani często dzielą się z fanami swoim życiem i na ich profilach często pojawiają się filmy i zdjęcia z ich córeczką Mają. I tak też było tym razem. Dumny tata postanowił pochwalić się nową umiejętnością córki.

Karol Wiśniewski i Weronika Sowa w ubiegłym roku zostali rodzicami i od tego czasu chętnie pokazują swoją córkę Maję. Dziewczynka w czerwcu będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny, wiec z tej okazji sławni rodzice na pewno przygotują coś wyjątkowego. Bycie mamą dla Weroniki to spełnienie marzeń, influencerka od zawsze podkreślała, że rodzina jest bowiem u niej na pierwszym miejscu. Zarówno Weronika, jak i Karol na bieżąco relacjonują jakie nowe umiejętności ma ich córeczka. Teraz Friz przekazał, że Maja już wie, które zabawki są jej, a które ich piesków - Chmurki i Burzy.

Friz pochwalił się na swoim InstaStory nowym nagraniem z córeczką. Majusia rośnie jak na drożdżach!

Jakoś dwa dni temu rozkminiła, że zabawki dzielą się na jej i te, którymi pieski się interesują. Tych psich ona np. nie bierze do buzi, bo wie, że to zabawki psów, a za to łapie je w ręce i pokazuje do psów, żeby się z nią bawiły.

wyjaśnił influencer.